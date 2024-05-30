为“巴铁”上星：长三乙火箭成功发射巴基斯坦多任务通信卫星

IT之家 5 月 30 日消息，IT之家从中国航天科技集团官方微信公众号获悉，5 月 30 日 20 时 12 分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，随后成功将巴基斯坦多任务通信卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

巴基斯坦多任务通信卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，采用东方红四号增强型通信卫星平台。卫星服务寿命为 15 年，将定点于地球同步轨道东经 38.2 度赤道上空，可覆盖巴基斯坦本土及周边地区。在轨运行后，卫星将为区域内用户提供电视、广播、区域增强通信，高通量宽带以及星基增强导航等多种服务。

长征三号乙运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，作为长征三号甲系列运载火箭中运载能力最大的火箭，可将 5.55 吨有效载荷送入地球同步转移轨道，是国际商业发射任务的主选火箭之一。

巴基斯坦多任务通信卫星项目是航天科技集团所属长城公司与国际用户签署的第 14 个通信卫星在轨交付合同，也是继 2011 年向巴基斯坦空间和外大气层研究委员会交付巴基斯坦通信卫星 1R 后，向其交付的第二颗通信卫星。

本次发射是长征系列运载火箭第 524 次发射。

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