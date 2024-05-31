机构：Q1 三星 Galaxy S24 系列占全球生成式 AI 手机市场的 58% 份额

IT之家 5 月 31 日消息，根据市场调研机构 Counterpoint Research 最新报告，2024 年第一季度，具备 GenAI（生成式人工智能）功能的智能手机对全球智能手机销量的贡献率达到了 6%，较上一季度的 1.3% 有显著增长。

▲ 图源 Counterpoint 网站

IT之家获悉，在 2024 年第一季度，高端智能手机（批发价格 > 600 美元）占 GenAI 功能智能手机销量的 70% 以上。同时，仅在第一季度期间，具备 GenAI 功能的智能手机型号数量就从 16 个增加到超过 30 个。

在 2024 年第一季度最畅销的十大 GenAI 功能智能手机中，三星的 Galaxy S24 系列占据了主导地位，占据了前三名，获得 58% 的市场份额。其中，Galaxy S24 Ultra 是最畅销的 GenAI 功能智能手机，市场份额超过 30%，聊天 / 笔记助手、即圈即搜和实时翻译等 GenAI 功能受到用户的欢迎。

在十大畅销的 GenAI 功能智能手机中，中国品牌占据了六个位置。小米 14 和 vivo X100 分别排名第四和第五。小米、vivo、荣耀和 OPPO 正积极在其产品中整合 GenAI 功能，包括 AI 生成的人像、AI 橡皮擦工具和强大的离线虚拟助手等，中国品牌 GenAI 占据了全球市场的三分之一。

Counterpoint Research 预测，2024 年具备 GenAI 功能的智能手机将占整体智能手机销量的 11%，苹果将在今年晚些时候凭借其 2024 年 iPhone 系列进入 GenAI 领域。

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