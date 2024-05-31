索尼第一方游戏《战神：诸神黄昏》上架 Steam，国区预购价 398 元起

IT之家 5 月 31 日消息，在今天的索尼 State of Play 2024 活动中，官方宣布《战神：诸神黄昏》将于 9 月 19 日登录 PC 平台，目前这款游戏已经上架 Steam 商店国区开启预售，本体售价 398 元，数字豪华版捆绑包售价 488 元，游戏支持简繁体中文，需要绑定 PSN 账号才能游玩，IT之家附商店链接如下：点此访问

IT之家注：《战神：诸神黄昏》是由圣塔莫尼卡工作室开发、索尼互动娱乐发行的动作冒险电子游戏，于 2022 年 11 月 9 日在 PS4、PS5 平台发售，作为比较，PSN 港服商店售 468 港币（IT 之家备注：当前约 434 元人民币）起。

据介绍，该游戏为“战神系列”第九部作品以及 2018 年《战神》的续作，与前作一样以北欧神话为基础，古代挪威为背景。故事主题将围绕使北欧神话终结的“诸神黄昏”。

游戏官方介绍：

由 Santa Monica Studio 开发，并与 Jetpack Interactive 合作带到 PC 平台的《战神：诸神黄昏》是一段史诗般且感人至深的旅程，讲述了奎托斯（Kratos）和阿特柔斯（Atreus）在挣扎中学会放手与坚持的故事。 作为备受好评的 2018 年《战神》的续作，《战神：诸神黄昏》故事承接于芬布尔之冬（Fimbulwinter）期间。奎托斯和阿特柔斯必须前往九界（Nine Realms）寻找答案，而阿斯加德（Asgard）的奥丁（Odin）军队正在为预言中将终结世界的大战做准备。 在旅途中，他们将探索令人惊叹的神话景观，并面对以北欧众神和怪物为代表的可怕敌人。随着诸神黄昏的威胁日益迫近，奎托斯和阿特柔斯必须在保护家庭和保护各界的安全之间做出抉择。

游戏图赏：

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