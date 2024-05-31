360° 全向遥控 + 全程湿擦：科沃斯 W1S Pro 擦窗机器人 1611 元赠配件

科沃斯 W1S Pro 擦窗机器人 发布于 2023 年 6 月份，官方上市价为 2699 元。

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据介绍，这款擦窗机器人相较前代，升级了路径规划系统，进一步提升边框探索速度、路径规划和原点返回能力，清洁效率提升 15%。

这款擦窗机器人采用双向交叉自动喷水技术，相比单向喷水具有更大的覆盖面积，搭配 60mL 容量大水箱，支持两档喷水量调节，确保不同面积窗户均能有效擦湿。

其内置高精度光耦传感器，可智能探测边框，遇到无框玻璃边沿时，支持自主停止喷水。升级 360° 全向遥控，适应多种擦窗环境，对于无障碍物的立面，启动机器后即可一键自动清洁。另外，支持语音实时播报，App 智能操控。

安全方面，这款擦窗机器人实现了八重保护，包括 2800PA 大吸力、80kg 承重安全扣、智能探边、自动增压、30 分钟断电保护、高密封性拖布等，可有效避免使用过程中出现掉落等危险情况。

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