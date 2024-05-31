酷冷至尊证实信息泄露，已采取措施并通知受影响客户

IT之家 5 月 31 日消息，酷冷至尊今天发布声明，证实公司于 5 月 19 日遭到网络攻击，目前已经通知用户尽快采取相应措施。

IT之家翻译酷冷至尊官方声明内容如下：

我们调查确认于 5 月 19 日遭到未经授权的访问，导致客户数据泄露。我们立即通知了有关部门，他们正在积极调查此次数据泄露事件。

此外，我们还聘请了顶尖的安全专家来处理此次外泄事件，并实施新的措施来防止未来事件的发生。这些专家已成功保护了我们的系统，并加强了我们的整体安全协议。

我们正在直接通知受影响的客户，并告知他们下一步措施。我们承诺在整个过程中，会及时为客户更新动态和提供支持。