酷冷至尊证实信息泄露，已采取措施并通知受影响客户

IT之家 5 月 31 日消息，酷冷至尊今天发布声明，证实公司于 5 月 19 日遭到网络攻击，目前已经通知用户尽快采取相应措施。
IT之家翻译酷冷至尊官方声明内容如下：
我们调查确认于 5 月 19 日遭到未经授权的访问，导致客户数据泄露。我们立即通知了有关部门，他们正在积极调查此次数据泄露事件。
此外，我们还聘请了顶尖的安全专家来处理此次外泄事件，并实施新的措施来防止未来事件的发生。这些专家已成功保护了我们的系统，并加强了我们的整体安全协议。
我们正在直接通知受影响的客户，并告知他们下一步措施。我们承诺在整个过程中，会及时为客户更新动态和提供支持。
自称“Ghostr”的攻击者声称于 2024 年 5 月 18 日窃取了酷冷至尊（Cooler Master）103GB 的数据，其中包含 50 万客户的 Fanzone 会员信息。
“Ghostr”表示本次窃取的数据包含酷冷至尊主企业、供应商、销售、保修、库存和人力资源数据，以及 50 多万粉丝区会员的个人信息，其中包含姓名、地址、出生日期、电话、电子邮件 + 未加密的信用卡信息（包含姓名、信用卡号、有效期和 3 位数字的 cc 码）。
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