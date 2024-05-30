103GB，黑客声称已窃取酷冷至尊 50 万 Fanzone 会员信息

IT之家 5 月 30 日消息，自称“Ghostr”的攻击者昨日联系 bleepingcomputer 媒体，声称于 2024 年 5 月 18 日窃取了酷冷至尊（Cooler Master）103GB 的数据，其中包含 50 万客户的 Fanzone 会员信息。

“Ghostr”表示本次窃取的数据包含酷冷至尊主企业、供应商、销售、保修、库存和人力资源数据，以及 50 多万粉丝区会员的个人信息，其中包含姓名、地址、出生日期、电话、电子邮件 + 未加密的信用卡信息（包含姓名、信用卡号、有效期和 3 位数字的 cc 码）。

IT之家注：酷冷至尊的 Fanzone 网站用于注册产品保修、提交退货授权（RMA）请求、联系支持人员和注册新闻更新。

Ghostr 表示通过入侵公司的一个前台网站，下载了大量数据库，其中就包括 Fanzone 信息的数据库。

威胁者说，他们试图联系该公司，要求支付不泄露或出售数据的费用，但酷冷至尊没有回应。

Ghostr 分享了被盗数据样本，这些 CSV 文件包含各种数据，包括产品、供应商、客户和员工信息。

其中一个文件包含约 1,000 条记录，似乎是最近的客户支持单和 RMA 请求，其中包括客户姓名、电子邮件地址、出生日期、实际地址、电话号码和 IP 地址。

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