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微信公布 2024 年 5 月朋友圈十大谣言，含“太阳耀斑会导致头痛、失眠”等

2024/5/31 13:17:44 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息，日前，微信安全中心公布了微信公布 2024 年 5 月朋友圈十大谣言，包括“扫码可领 2024 年个人劳动补贴”、“太阳耀斑会导致头痛、失眠”等。

针对“扫码可领 2024 年个人劳动补贴？”的谣言，“人力资源和社会保障部”微信公众号回应：从未发放过所谓的“个人劳动补贴”，是不法分子发送的虚假信息，并伪造“官方”小程序或网站涉嫌诈骗，请广大网友切勿相信，防止造成财产损失。此类信息以官网发布内容为准。

针对“太阳耀斑会导致头痛、失眠？”的谣言，“上海网络辟谣平台”微信公众号、“科学辟谣”微信公众号回复称：经核查，此传言系谣言。耀斑（flare）是恒星表面局部突然变亮的现象，与黑子、太阳风暴等相似，都是太阳活动的表现。虽然太阳耀斑会喷发高能粒子并产生辐射，但这些高能粒子和辐射绝大部分会被高层大气吸收，地面上受到的辐射通常没有明显变化，也暂无相关研究显示太阳耀斑会导致头痛、失眠等情况。出现耀斑期间，并不影响正常生活，无须减少出门。

IT之家附 2024 年 5 月微信朋友圈十大谣言：

  • 扫码可领“2024 年个人劳动补贴”？

  • 太阳耀斑会导致头痛、失眠？

  • 所有人入境中国都会被查手机？

  • 广东省城际铁路对广州老年人的免费政策？

  • 上海社保基数又涨了？落户政策取消了？

  • 河南小麦单产破 2500 公斤？

  • “藏水入疆”工程将于 9 月正式开工？

  • 折耳根含有强致癌物，不能吃？

  • 喝豆浆会导致乳腺增生？

  • 天天吃素，血脂就不会高了？


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关键词：微信朋友圈

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