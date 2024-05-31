小米米家无线吸尘器 2 显尘版今晚开售：60 分钟续航、防缠设计，899 元

IT之家 5 月 31 日消息，小米米家无线吸尘器 2 显尘版将于今晚 8 点开售，预售价为 899 元。

IT之家获悉，这款米家无线吸尘器 2 显尘版采用绿光精密显尘技术，配备了独特曲面透镜的 LED 灯，能够实现 30cm 的广域探照范围，并通过 55° 的科学聚光，将灰尘放大 16 倍，帮助用户轻松发现隐藏的灰尘和污垢。

该产品还采用梳齿式防缠设计，避免在吸尘过程中头发、毛线等缠绕刷头的问题。为了满足不同场景的清洁需求，吸尘器配备了多合一刷头，同时提供壁挂式充电架。除了基础的吸尘功能外，用户还可以选择购买湿拖套装，实现一机多用。

在清洁力方面，米家无线吸尘器 2 显尘版采用了最高转速达 10 万转 / 分钟的高速无刷电机，最大吸入功率达到 150AW，能够产生 24kPa 的吸力。 新款吸尘器采用了 12 锥旋风分离系统，进一步提升滤芯使用效率。整机还采用了 5 重精细过滤系统，能够锁住小至 0.3μm 的颗粒物，使整机的净化效率达 99.97%。 此外，该吸尘器还搭载了 2500mAh 的大容量电池，可实现最长 60 分钟的续航。同时，其清洁声音低至 73dBA。 京东 小米米家无线吸尘器 2 显尘版 券后 899 元 领 100 元券

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