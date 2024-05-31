小米米家“精华洗”10 公斤智投洗衣机今晚开售：支持智能烘干，2299 元

IT之家 5 月 31 日消息，小米米家最新推出的“精华洗”10 公斤智投洗衣机（型号 XHQG100MJ103）将于今晚 8 点开售，活动价 2299 元，京东 Plus 会员到手价 2179 元。

IT之家获悉，这款洗衣机采用了“精华速洗”技术，能够在 36 分钟内完成洗涤过程。该技术通过预先激活活性因子，生成 1.5 倍浓缩精华液，并通过高压直喷实现高效洗涤。与传统洗衣机相比，这种技术不仅节省了 45% 的洗涤时间，还实现了 33% 的省水和 40% 的省电效果，同时洗净比高达 1.1。

在烘干功能方面，新款洗衣机搭载了高精度传感器，能够实时精控温度和时间，实现衣干即停的效果。此外，还支持低温柔烘，精控温度在 55°C-65°C 之间，确保衣物在烘干过程中不会受损。同时，14.5m/s的均匀大风速也缩短了烘干时间。

在设计方面，这款洗衣机采用了整机 570mm 的超薄机身设计，配备了 525mm 的大筒径。此外，它还支持 95℃高温筒清洁和门封喷淋等功能，DD 直驱电机的搭载也使得洗衣机在运行过程中更加稳定、静音。

在智能化方面，新款洗衣机支持双路智能投放，用户可以通过米家 App 远程预约洗衣、控制程序等。同时，它还支持小爱同学语音控制以及 AIoT 设备互联小爱音箱语音提醒等功能。此外，它还支持 OTA 在线升级。

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