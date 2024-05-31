OPPO Enco Air4 Pro 无线耳机开售：Hi-Res 金标认证 / 49dB 降噪，首发 269 元

IT之家 5 月 31 日消息，OPPO Enco Air4 Pro 无线耳机今晚 8 点开售，官方原价 299 元，首发价 269 元。

据介绍，OPPO Enco Air4 Pro 配备了三麦克风降噪系统，能够实现 49dB 的降噪深度，频宽达到 4000Hz，支持 20km/h 抗风噪。该耳机采用了 12.4mm 动圈单元，支持 LHDC 5.0 协议，并通过了 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，同时支持 Enco Master 调音。

续航方面，Enco Air4 Pro 充电 10 分钟即可播放 4 小时，搭配充电盒支持 44 小时长续航。官方宣称“（续航）是普通耳机的 1.5 倍，一周只充一次电”。

此外，该耳机还采用了蓝牙 5.4 协议，耳机端延迟低至 47ms，支持开盒自动连接、个性化弹窗主题、多设备无缝流转等功能。

在外观设计上，Enco Air4 Pro 采用圆润充电仓搭配水滴形耳机杆设计，单耳重量为 4.4g，提供晨曦白、夜影灰两种配色，支持 IP55 防尘防水。

IT之家附产品参数：

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