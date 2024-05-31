支持 165Hz VRR，联发科推出 Pentonic 800 高端 4K 电视 / 显示器用 SoC

IT之家 5 月 31 日消息，联发科今日推出了一款支持 4K 165Hz VRR 屏幕的高端电视 / 显示器用处理器 Pentonic 800。

Pentonic 800 处理器搭载 4 核 Arm Cortex-A73 @ 1.8GHz CPU 和 Mali-G57 MC1 GPU，支持 64bit DDR4-3200 内存和 eMMC 5.1 闪存。

该处理器支持硬件解码 H.265/266、VP9、AV1 和 AVS3 High Profile 格式，并可对外提供 HDMI 2.1a FRL 48Gbps 和 DP 1.4a 接口。

联发科表示，Pentonic 800 搭载的 AI 处理器相较上代性能提升 50%，同时至多可减少 60% 内存带宽需求，支持丰富 AI 功能，包括：

AI-SR 超分辨率图像处理；

AI 场景识别画质优化；

AI 物体识别；

AI Contrast （IT之家注：SDR 转 HDR）。

智能电视厂家可选择为 Pentonic 800 SoC 搭配联发科的 Filogic Wi-FI 6/6E / 7E 无线芯片组，满足 4K 无线流媒体、云游戏对高带宽低延迟的需求。

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