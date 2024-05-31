2*A78+6*A55，联发科发布中高端 Chromebook 处理器 Kompanio 838

IT之家 5 月 31 日消息，联发科今日推出了 Kompanio（迅鲲） 838 处理器。

联发科表示，这颗 6nm 制程 SoC 面向中高端 Chromebook 市场，相较 Kompanio 500 系列产品图形性能提升至高 76%，在 CPU 基准测试中提升至高 66%，Web 基准测试中提升至高 60%。

IT之家整理 Kompanio 838 处理器参数如下：

外部接口：PCIe x1，1 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0。

此外 Kompanio 838 处理器支持 2x2 Wi-Fi 天线，Wi-Fi 连接速率至高 1.9Gbps。

Google ChromeOS 副总裁兼 Google for Education 总经理约翰・所罗门（John Solomon）表示：

联发科技 Kompanio 838 在性能与功耗的绝佳平衡，为 Chromebook 带来关键的创新，有助于我们将性能强劲、价格合理且便利的运算体验带给全球消费者。

与联发科技合作，我们将共同推广具备实用 AI 功能的轻薄 Chromebook 给更多的用户。