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2*A78+6*A55，联发科发布中高端 Chromebook 处理器 Kompanio 838

2024/5/31 16:03:31 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 31 日消息，联发科今日推出了 Kompanio（迅鲲） 838 处理器。

联发科表示，这颗 6nm 制程 SoC 面向中高端 Chromebook 市场，相较 Kompanio 500 系列产品图形性能提升至高 76%，在 CPU 基准测试中提升至高 66%，Web 基准测试中提升至高 60%。

Kompanio 838 处理器

IT之家整理 Kompanio 838 处理器参数如下：

  • CPU： 8 核设计，2* Arm Cortex-A78@2.6GHz + 6* Arm Cortex-A55@2.0GHz；

  • GPU：Arm Mali-G57 MC3；

  • AI 处理器：NPU 650，算力 4TOPS；

  • 内存：位宽 64bit，支持 LPDDR4x-3733、DDR4-3200；

  • 存储：eMMC 5.1；

  • 显示输出：4K60 + 4K30；

  • 视频编码：H.264、HEVC（H.265）

  • 视频解码：H.264、HEVC、VP-9、AV1

  • 相机：Imagiq 7 系列 ISP，支持 16MP + 16MP @ 30 FPS，录制分辨率 3840*2160；

  • 外部接口：PCIe x1，1 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0。

此外 Kompanio 838 处理器支持 2x2 Wi-Fi 天线，Wi-Fi 连接速率至高 1.9Gbps。

Google ChromeOS 副总裁兼 Google for Education 总经理约翰・所罗门（John Solomon）表示：

联发科技 Kompanio 838 在性能与功耗的绝佳平衡，为 Chromebook 带来关键的创新，有助于我们将性能强劲、价格合理且便利的运算体验带给全球消费者。

与联发科技合作，我们将共同推广具备实用 AI 功能的轻薄 Chromebook 给更多的用户。

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关键词：联发科Chromebook处理器

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