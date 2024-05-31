2*A78+6*A55，联发科发布中高端 Chromebook 处理器 Kompanio 838

IT之家 5 月 31 日消息，联发科今日推出了 Kompanio（迅鲲） 838 处理器。
联发科表示，这颗 6nm 制程 SoC 面向中高端 Chromebook 市场，相较 Kompanio 500 系列产品图形性能提升至高 76%，在 CPU 基准测试中提升至高 66%，Web 基准测试中提升至高 60%。
IT之家整理 Kompanio 838 处理器参数如下：
CPU： 8 核设计，2* Arm Cortex-A78@2.6GHz + 6* Arm Cortex-A55@2.0GHz；
GPU：Arm Mali-G57 MC3；
AI 处理器：NPU 650，算力 4TOPS；
内存：位宽 64bit，支持 LPDDR4x-3733、DDR4-3200；
存储：eMMC 5.1；
显示输出：4K60 + 4K30；
视频编码：H.264、HEVC（H.265）
视频解码：H.264、HEVC、VP-9、AV1
相机：Imagiq 7 系列 ISP，支持 16MP + 16MP @ 30 FPS，录制分辨率 3840*2160；
外部接口：PCIe x1，1 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0。
此外 Kompanio 838 处理器支持 2x2 Wi-Fi 天线，Wi-Fi 连接速率至高 1.9Gbps。
Google ChromeOS 副总裁兼 Google for Education 总经理约翰・所罗门（John Solomon）表示：
联发科技 Kompanio 838 在性能与功耗的绝佳平衡，为 Chromebook 带来关键的创新，有助于我们将性能强劲、价格合理且便利的运算体验带给全球消费者。
与联发科技合作，我们将共同推广具备实用 AI 功能的轻薄 Chromebook 给更多的用户。
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