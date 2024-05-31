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宏碁推出全新 Aspire C 系列一体机：23.8 / 27 英寸、酷睿 Ultra 处理器

2024/5/31 16:56:34 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 31 日消息，宏碁今日推出搭载酷睿 Ultra U15 系列处理器的全新 Aspire C 系列 AIO 一体机，提供 23.8 / 27 英寸两种屏幕尺寸可选。

Aspire C 系列一体机

宏碁 Aspire C24 与 Aspire C27 一体机最高搭载酷睿 Ultra 7 155U 处理器（2P + 8E、最高睿频 4.8GHz），提供双 DDR5 SO-DIMM 内存插槽与双 M.2 固态硬盘插槽，最高搭载 32GB 双通道 DDR5 5600 内存与 2TB M.2 PCIe 4.0 固态硬盘。

一体机与键鼠套装

据介绍，两款电脑均搭载 250 尼特亮度、FHD 分辨率的 IPS 面板，采用 Acer Bluelight Shield 技术降低屏幕蓝光，屏幕上方内置自带隐私拨片的 1440p 摄像头，其中 27 英寸机型的屏占比高达 95.7%。

支架调节角度

Aspire C 系列的原装支架支持 -5°-20° 倾斜及左右各 30° 的旋转调节，随机附赠宏碁 Elite 19 无线键鼠套装，并提供 10Gbps USB-C、HDMI 输出、3 个 10Gbps USB-A、一个 USB 2.0 与 RJ45 网线接口。

背部接口

IT之家附 Aspire C27 / C24 一体机详细参数如下：

27 寸版参数

▲ Aspire C27 参数

23.8 寸版参数

▲ Aspire C24 参数

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关键词：宏碁一体机电脑Aspire

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