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宏碁海外推出 Vero HL68 系列激光投影：0.65 英寸 4K DMD、4000 ANSI 流明，1599 欧元起

2024/5/25 18:02:25 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 25 日消息，宏碁于海外市场推出 Vero HL68 系列激光投影，用 0.65 英寸 4K DMD，亮度达 4000 ANSI 流明，售价 1599 欧元（IT之家备注：当前约 12568 元人民币）起。

  • Vero HL6810：八月上市，1599 欧元（当前约 12568 元人民币）

  • Vero HL6810ATV：集成 Android TV 模块，六月上市，1699 欧元（当前约 13354 元人民币）

Vero HL68 系列激光投影

宏碁 Vero HL68 系列投影仪搭载原生 4K 分辨率的 0.65 英寸 DMD，并采用激光 / LED 混合光源：亮度可达 4000 ANSI 流明，寿命 20000 小时；节能模式下亮度 3200 ANSI 流明，寿命 30000 小时。

混合光源

此外，该投影还拥有 50000:1 的动态对比度、105% Rec. 709 色域、10bit 色深，支持 HDR 10 与 HLG，提供 1.3 倍变焦与梯形矫正功能。

ATV 版投影

Vero HL6810ATV 机身后部还搭载 Android TV 模块扩展接口（使用 HDMI 与 USB-C 接口连接），另外还提供两个 HDMI 2.0、一个 USB 2.0 接口，内置 10W 扬声器。

▲ 标准版

▲ ATV 版

宏碁 Vero HL68 系列投影尺寸为 304 x 226 x 119mm，重量约为 3kg，支持壁挂等多种安装方式，节能模式下噪音为 29dB。

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关键词：宏碁激光投影

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