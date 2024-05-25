宏碁海外推出 Vero HL68 系列激光投影：0.65 英寸 4K DMD、4000 ANSI 流明，1599 欧元起

IT之家 5 月 25 日消息，宏碁于海外市场推出 Vero HL68 系列激光投影，采用 0.65 英寸 4K DMD，亮度达 4000 ANSI 流明，售价 1599 欧元（IT之家备注：当前约 12568 元人民币）起。

Vero HL6810：八月上市，1599 欧元（当前约 12568 元人民币）

Vero HL6810ATV：集成 Android TV 模块，六月上市，1699 欧元（当前约 13354 元人民币）

宏碁 Vero HL68 系列投影仪搭载原生 4K 分辨率的 0.65 英寸 DMD，并采用激光 / LED 混合光源：亮度可达 4000 ANSI 流明，寿命 20000 小时；节能模式下亮度 3200 ANSI 流明，寿命 30000 小时。

此外，该投影还拥有 50000:1 的动态对比度、105% Rec. 709 色域、10bit 色深，支持 HDR 10 与 HLG，提供 1.3 倍变焦与梯形矫正功能。

Vero HL6810ATV 机身后部还搭载 Android TV 模块扩展接口（使用 HDMI 与 USB-C 接口连接），另外还提供两个 HDMI 2.0、一个 USB 2.0 接口，内置 10W 扬声器。

▲ 标准版

▲ ATV 版

宏碁 Vero HL68 系列投影尺寸为 304 x 226 x 119mm，重量约为 3kg，支持壁挂等多种安装方式，节能模式下噪音为 29dB。

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