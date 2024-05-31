宏碁发布 SpatialLabs Eyes 立体相机：可拍摄 3D 照片 / 视频，549 美元起

IT之家 5 月 31 日消息，宏碁今天面向希望拍摄 3D 照片和视频的用户，发布了全新的 SpatialLabs Eyes 立体相机，尺寸为 10.16*6.6*2.28 厘米，整体非常小巧、袖珍。

用户不仅可以用它拍摄 3D 内容，还可以在 YouTube 和其他平台上进行 3D 直播，以及在 Teams、Zoom 和 Google Meet 上进行 3D 视频通话。

SpatialLabs Eyes 立体相机配有 2 个“眼睛”，分辨率分别为 800 万像素，内置自拍镜，采用全天候外壳。

普通用户可以利用其电子防抖（EIS）功能以及自动和触摸对焦功能；而经验丰富的摄影师可以进入手动模式，调整相机的 ISO、白平衡和快门速度设置，创造出更个性化的作品。

宏碁 SpatialLabs Eyes 立体相机将于今年第三季度上市，美国市场起价为 549 美元（IT之家备注：当前约 3980 元人民币），欧洲市场起价为 549 欧元（当前约 4310 元人民币）。

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