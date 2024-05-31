学而思学习机智能助手“小思”升级：新增作业模式、圈圈学、AI 口语分级练

IT之家 5 月 31 日消息，IT之家从学而思智能官方公众号获悉，学而思学习机内置智能助手“小思”升级至 2.0 版本，新增了作业模式、圈圈学、AI 口语分级练、小思对话等 AI 功能。

小思作业模式有多种作业布置方式，可以自己拍照添加，也可以通过家长端添加；写作业时，会有任务计时、轻音乐背景；完成作业后，可以拍照提交作业，同步到家长端。写作业时遇到问题，可以呼唤“小思小思”，不认识的字和单词小思可以给出提示，对于数学题小思会给出思路引导并进行主动提问。

新增“小思圈圈学”功能，遇到问题将其圈起来，可实现数学题目思路指引、英语翻译、生字讲解等。

“AI 口语分级练”是基于大语言模型的英语口语练习功能，采用渐进式 AI 口语对话。

除此之外，小思 2.0 还升级了小思对话并新增了小思建议。升级后的小思对话支持连续式话题问题，并上新了记忆式系统，昨天聊过的话题，今天仍可触发后续对话。

小思建议能根据每个孩子的学习行为记录，包括做过的题、看过的课、每次语音互动等，提出个性化的学习建议。

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