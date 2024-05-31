Y Combinator 创始人：阿尔特曼当年不是被解雇的，他需要全职管理 OpenAI

北京时间 5 月 31 日下午消息，初创公司 Y Combinator 创始人保罗・格雷厄姆（Paul Graham）今日表示，作为 Y Combinator 总裁，OpenAI 现任 CEO 山姆・阿尔特曼（Sam Altman）当年并不是被公司解雇的。

去年 11 月，阿尔特曼曾被 OpenAI 董事会罢免。随后有报道称，阿尔特曼并不是第一次被解雇。早在 2019 年，作为 Y Combinator 总裁，阿尔特曼就被 Y Combinator 创始人格雷厄姆解雇。

对此，格雷厄姆当地时间周四在社交平台 X 上表示，阿尔特曼当时并不是被解雇的，只是他需要全职运营 OpenAI，没有多余的时间来管理 Y Combinator。

格雷厄姆说：“数年来，阿尔特曼同时运营着 Y Combinator 和 OpenAI。但当 OpenAI 宣布将设立一个营利性子公司，阿尔特曼将担任 CEO 时，我们就和他说，如果要全职管理 OpenAI，我们可能要寻找其他人来管理 Y Combinator，他也同意了。”

2019 年 3 月 8 日，就在 OpenAI 宣布放弃其非营利组织地位的三天前，阿尔特曼辞去了 Y Combinator 总裁一职。2019 年 3 月 11 日，OpenAI 在一篇博客文章中宣布，它是一家“有上限的盈利”公司，其营利性部门由一个非营利组织管理。

格雷厄姆还补充道：“如果他说他要找其他人来担任 OpenAI 的 CEO，这样他就可以 100% 专注于 Y Combinator，我们也不会介意。我们不想让他离开，没办法而已。”

显然，格雷厄姆的说法与《华盛顿邮报》等媒体去年的报道相矛盾。当时这些媒体报道称，格雷厄姆不远万里从英国飞到旧金山，亲自解雇了阿尔特曼。值得一提的是，正是格雷厄姆在 2014 年亲自任命阿尔特曼为 Y Combinator 总裁，并在随后的几年里给出了积极的评价。

虽然阿尔特曼去年被 OpenAI 解雇，但数日后又重新掌权。如今，阿尔特曼在 OpenAI 的地位日益巩固，他在 OpenAI 内部的主要“敌人”，要么辞职，要么被赶下台。

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