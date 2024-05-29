OpenAI CEO 阿尔特曼承诺未来捐出大部分财富

IT之家 5 月 29 日消息，CNN 报道称，OpenAI 首席执行官阿尔特曼和他的丈夫成为最新签署“捐赠誓言”（Giving Pledge）的亿万富翁，这项慈善活动鼓励超级富豪将财富捐赠给慈善事业。

他们二人表示：“许多人为改善世界所付出的辛勤工作、才智、慷慨和奉献，构成了社会的支柱，让我们得以走到今天。我们能做的只有心怀感激、回馈社会，并尽我们所能将脚手架建得更高一些。”

▲ 两人在“捐赠誓言”网站的留言

目前阿尔特曼的身价至少为 20 亿美元（IT之家备注：当前约 145 亿元人民币），他的大部分财富来自对初创企业的投资（如 Reddit），他并没有 OpenAI 的股份。

“捐赠誓言”由亿万富翁沃伦・巴菲特和前夫妇比尔・盖茨及梅琳达・弗伦奇・盖茨于 2010 年发起，旨在让全球最富有的人承诺在其有生之年或通过遗嘱将至少一半的财富捐赠给慈善和公益事业。

这项承诺不是具有法律约束力的合同，而更像是一种道德承诺，目前已有来自 30 个国家的超过 245 对伴侣和个人签署。

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