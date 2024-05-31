NASA X-59 超音速喷气式飞机通过关键安全审查，距离首飞再进一步

IT之家 5 月 31 日消息，美国宇航局宣布其新型 X-59 超音速喷气机已经成功完成了一项里程碑式的安全审查，标志着其距离首飞迈出了关键一步。

与此同时，团队正在准备进一步的地面测试，重点是系统集成发动机的运行，以及电磁干扰对飞机的影响。

“这不是一个及格 / 不及格的问题，”美国宇航局低音爆飞行演示项目经理 Cathy Bahm 在该航天机构的一份声明中说道，“我们将听取委员会的意见，并与他们合作解决这些问题，并努力实现适航性和飞行安全审查。”

由于在超过音速时会产生具有破坏性的音爆，商用超音速飞机陆地飞行早在 50 多年就已被禁。X-59 是 NASA Quesst 任务的关键组成部分，该任务旨在减少与超音速飞机相关的音爆。

▲ X-59 在陆地上空飞行的概念图

X-59 由 NASA 和洛克希德・马丁公司共同研发，造型灵感来源于鸟类，机头长度占据整个机身的 1/3。据IT之家所知，X-59 长度超过 30 米，机头长度约为 11.5 米，能够将音爆噪声降低至 75 分贝。

除了飞机设计外，X-59 还将新技术与多种现有飞机的系统和组件相结合，例如 F-16 的起落架和 F-15 改装的生命支持系统。

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