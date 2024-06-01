实测：iPhone 用作 Mac 网络摄像头时 MagSafe 无法为其充电

IT之家 6 月 1 日消息，科技媒体 TidBITS 的 Adam Engst 于 5 月发布博文，表示连续互通相机状态下，苹果 iPhone 即便连接 MagSafe 充电器的情况下，也无法充电。

苹果官方对连续互通相机功能的描述如下：

利用 iPhone 强大的相机系统，能实现以往普通网络摄像头做不到的效果，包括“人物居中”、“人像”模式、“摄影室灯光”以及“桌上视角”。

Engst 有次使用连续互通相机参与 Zoom 会议之后发现，尽管其 iPhone 连接 MagSafe，但电池电量却明显下降。

Engst 为寻找答案，在苹果官方支持文档中写道：

连续互通相机可通过有线或无线方式发挥作用。要边使用 iPhone 边充电，请将它接入 Mac 或 USB 充电器。如果 iPhone 电池电量较低，Mac 会通知你。

IT之家附上 Engst 观点如下：

我认为在连续互通相机状态下，该模式会占用较大的处理器负载，并会导致 iPhone 发热。

由于 MagSafe 充电也会导致 iPhone 发热，而且比 USB 充电温度更高，因此苹果的电池优化系统可能会暂停充电，以保护电池不过热。这是件好事，虽然在当时是意料之外。