参数留空引发惨案，价值 1350 亿美元的谷歌云账户被删：影响 60 多万人

IT之家 6 月 1 日消息，谷歌云今年 5 月出现了非常严重的事故，包括备份在内，澳大利亚养老基金 UniSuper 托管在谷歌云上的所有数据和服务都无法被访问。

UniSuper 基金为 60 多万成员管理着高达 1350 亿美元（IT之家备注：当前约 9801 亿元人民币）的资产，本次服务发生于 5 月 2 日，中断了 2 个星期，匆忙从第三方备份中恢复才勉强运营上线。

谷歌云在 5 月 25 日发布博文，表示公司有人在使用内部工具配置 UniSuper 私有云服务时，不小心将一个参数留空。

这个看似很小的错误却造成了灾难性的后果：UniSuper 的账户被标记为在固定期限后自动删除。

谷歌已就此事发布了简要说明：

在使用内部工具为客户初步部署谷歌云虚拟机引擎（GCVE）私有云期间，谷歌操作员无意中错误配置了 GCVE 服务，原因是将一个参数留空。 这造成了意想不到的未知后果，即客户的 GCVE 私有云被默认为固定期限，并在期限结束时自动删除。事件触发和下游系统行为都已得到纠正，以确保这种情况不会再次发生。

谷歌指出客户和谷歌团队经过几天全天候的努力，恢复了客户的 GCVE 私有云，恢复了网络和安全配置，恢复了应用程序和数据，恢复了全面运营。

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