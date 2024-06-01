消息称英伟达 GB202 / GB203 已流片，RTX 5090 显卡配 448bit 位宽

IT之家 6 月 1 日消息，消息源 @kopite7kimi 于 5 月 29 日发布推文，表示英伟达 GB202 和 GB203 GPU 已经流片（Tape Out），预估将装备在英伟达 GeForce RTX 5090 和 RTX 5080 显卡上。

IT之家注：流片 (tape-out) 是指通过一系列工艺步骤在流水线上制造芯片，是集成电路设计的最后环节，也就是送交制造。流片即为 "试生产"，简单来说就是设计完电路以后，先生产几片几十片，供测试用。如果测试通过，就照着这个样子开始大规模生产了。

该消息源此前透露称英伟达考虑缩减 GeForce RTX 5090 Founders Edition 显卡尺寸，减至双槽双风扇设计。

当前的英伟达 GeForce RTX 4090 和 RTX 4080 Founders Edition GPU 采用了三插槽和双轴技术风扇设计，如果消息属实，不清楚 GeForce RTX 5090 Founders Edition 会采用什么样的设计方案。

这有两种可能：

双槽设计意味着英伟达彻底改变了散热解决方案，让其能够在更小的封装内散热超过 400 瓦。

英伟达 Blackwell GPU 是一款非常卓越的芯片，可以在不产生高热量的情况下实现高性能。

另外消息源 Panzerlied 在 Chiphell 论坛上发帖，表示 GB2020 采用 16 个模组，448-Bit 位宽。

如果 5090 像传闻中所说的那样配备了 28GB GDDR7 VRAM，速度为 28Gbps，那么它可能只需要使用 GB202 的 14 个内存模块。理论上，448 位总线将为这款旗舰 GPU 提供约 1.5TB / s 的内存带宽，比 4090 提高 50%。

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