EA《F1 24》官方授权赛车游戏明日凌晨解锁，Steam 国区售 298 元起

IT之家 5 月 31 日消息，EA 《F1 24》官方授权赛车游戏将于明日凌晨 0 点解锁，不过参考预购数字冠军版的玩家反馈，本作存在操作蹩脚、Bug 较多的问题，现好评率为 60%“褒贬不一”，IT之家整理 Steam 国区游戏价格信息如下：

标准版：298 元

“冠军版 + Limited Time Bonus”版本：418 元

据 EA 介绍，《F1 24》相比前作引入了全新的 EA SPORTS 动态操控系统、可以在生涯模式中扮演今年 F1 一级方程式赛事中的 20 名车手。

EA SPORTS 动态操控

全新 EA SPORTS 动态操控系统与三届 F1 世界冠军维斯塔潘合作打造，重新定义了赛车的操控感觉，共包含以下改进：

全新悬挂运动学

升级版轮胎模型

先进空气动力学模拟

全新的引擎和赛车调校选项

更加逼真的画面

银石赛道已获得重大更新，从而保证赛道真实准确；斯帕-弗朗科尔尚赛道、卢赛尔国际赛道与吉达滨海赛道也作出改动，确保了游戏内的赛道与现实中的原型保持一致。

生涯模式翻新

玩家可在新的生涯模式中扮演 2024 赛季 F1 车手、F2 世界中崭露头角的后起之秀，或作为巨星登场的昔日传奇车手。前世界冠军詹姆斯・亨特和哥伦比亚 F1 车手胡安・巴勃罗・蒙托亚将会在游戏中首次亮相。

IT之家附生涯模式更新内容如下：

获得认可：通过完成比赛中的目标在围场内扬名立万。比赛日任务让玩家专注于抢先冲过终点线。完成合约目标有助于确保达成新协议，或为秘密会面铺平道路，进而针对加盟劲敌展开谈判。

研发升级：车手声望还会影响车队对玩家的支持力度。声望越高，车队就会越主动地提供支持。玩家可以全力投入一项创新，也可分散资源，实现更均衡的发展。

获得荣誉：除短期成就外，每位车手都拥有基于赛季预期的长期目标。从跻身前十名、夺得杆位到斩获世界冠军的次数，不一而足。

与好友一同竞速：在双人生涯模式中并肩作战或作为对手展开较量，所有全新变化在此均有体现。车手目标相互独立，玩家必须保持专注，力争成为车队中的一号车手。

挑战生涯模式：投入 24 场比赛组成的赛季前的完美入门方式。扮演预先选定的 F1 车手，踏上一系列迷你赛季征程，还可参与社区投票，影响未来赛事的条件和赛道。

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