iPhone 用户反馈安装近期 iOS 更新后，无法用物理按钮控制串流媒体音量

IT之家 6 月 1 日消息，根据 Spotify 和 Reddit 社区用户反馈，iPhone 用户在安装近期更新（可能是 iOS 17.4）之后，用户向其它设备串流音乐媒体内容之后，无法再使用 iPhone 物理按钮来控制设备音量。

根据 Spotify 社区版主反馈，苹果公司在近期发布的 iOS 更新中，阻止音乐流媒体应用使用 iPhone 的音量按钮来控制 Spotify Connect 设备。

用户无法通过物理按钮来控制设备音量，但可以使用设备菜单的软件音量滑块进行调整，造成了不必要的麻烦。而在这一改变之前，用户只需点击 iPhone 的侧边按钮，就能方便快捷地改变音量。

IT之家援引 Android Authority 媒体测试，用户使用苹果官方 Apple Music 或者 TV Remote 应用，串流时依然支持通过 iPhone 的物理按钮来控制 tvOS 上播放媒体音量，但是 Spotify、YouTube 和 YouTube Music 应用程序时却无法复制该功能，表明这项限制仅限于第三方应用程序。

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