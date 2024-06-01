酷似“全面屏”版 Lumia 1520，消息称 HMD 7 月发布 Skyline 手机：售 520 欧元

IT之家 6 月 1 日消息，芬兰科技媒体 suomimobiili 昨日发布博文，表示 HMD 计划 7 月（电商页面显示 7 月 10 日发售）发布新款智能手机，型号为 TA-1688，支持双卡双待，8+256GB 版零售价为 520 欧元（IT之家备注：当前约 4092 元人民币）。

HMD 目前正在开发代号 Nighthawk 和 Tomcat 两款手机，目前还不能确定哪款设备会被命名为 HMD Skyline，不过后者的概率更大一些。

Tomcat

IT之家 5 月 25 日报道，HMD Tomcat 将采用 OLED 显示面板，分辨率为 Full HD +，刷新率为 120 Hz，酷似“全面屏”版 1520。

该机采用高通骁龙 7s Gen2 芯片，背面有三个摄像头，像素分别为 1.08 亿像素、800 万和 200 万，前置摄像头为 3200 万像素。

Nighthawk

代号 Nighthawk 的手机定价更低，预估低于 300 欧元，该机采用 Full HD+ OLED 屏幕，刷新率为 120Hz。

该机搭载高通骁龙 4 Gen 2 芯片组提供，搭配 8GB 内存和 128 或 256GB 存储空间。

预计这款手机还将配备 1.08 亿像素的双摄像头和一个 3200 万像素的前置摄像头。该手机还将配备 5000 mAh 电池、Android 14 操作系统、立体声扬声器和耳机插孔。

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