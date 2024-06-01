华硕天选 TUF Gaming A14 游戏本通过 3C 认证：原装 200W 电源、支持 100W PD 充电

IT之家 6 月 1 日消息，型号为 FA401 的华硕天选 TUF Gaming A14 游戏本昨日通过 3C 认证，由英业达生产。

3C 认证信息显示，FA401 笔记本原装 200W（20V 10A）电源适配器，同时支持 100W（20V 5A）PD 充电。

IT之家此前报道，该机型名称已经出现在华硕 Computex 2024 台北电脑展泄露的产品列表中，同时华硕官网 ROG 方口电源的参数页面已经爆料了该机型的型号信息。

依照华硕命名规则分析，TUF Gaming A14 游戏本预计存在以下型号：

FA401WU：Strix Point + RTX 4050

FA401WV：Strix Point + RTX 4060

FA401WI：Strix Point + RTX 4070

FA401UU：锐龙 8040 + RTX 4050

FA401UV：锐龙 8040 + RTX 4060

FA401UI：锐龙 8040 + RTX 4070

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