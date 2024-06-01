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华硕天选 TUF Gaming A14 游戏本通过 3C 认证：原装 200W 电源、支持 100W PD 充电

2024/6/1 14:54:13 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 寒雨111 的线索投递！

IT之家 6 月 1 日消息，型号为 FA401 的华硕天选 TUF Gaming A14 游戏本昨日通过 3C 认证，由英业达生产。

3C 认证查询

3C 认证信息显示，FA401 笔记本原装 200W（20V 10A）电源适配器，同时支持 100W（20V 5A）PD 充电。

华硕参数页面

IT之家此前报道，该机型名称已经出现在华硕 Computex 2024 台北电脑展泄露的产品列表中，同时华硕官网 ROG 方口电源的参数页面已经爆料了该机型的型号信息。

依照华硕命名规则分析，TUF Gaming A14 游戏本预计存在以下型号：

  • FA401WU：Strix Point + RTX 4050

  • FA401WV：Strix Point + RTX 4060

  • FA401WI：Strix Point + RTX 4070

  • FA401UU：锐龙 8040 + RTX 4050

  • FA401UV：锐龙 8040 + RTX 4060

  • FA401UI：锐龙 8040 + RTX 4070

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关键词：华硕天选2024 台北电脑展

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