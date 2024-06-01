岚图汽车 5 月交付 4521 辆同比增长 51%，1-5 月 24869 辆同比增长 107%

IT之家 6 月 1 日消息，按照惯例，每月 1 日都是各大车企“汇报成绩”的日子。岚图汽车官微今日公布了 2024 年 5 月的交付情况：当月交付 4521 辆，同比增长 51%；1-5 月累计销量 24869 辆，同比增长 107%。

作为对比，岚图汽车 4 月交付 4003 辆，1-4 月累计销量 20348 辆；3 月交付 6122 辆，1-3 月累计销量 16345 辆。

不久之前的 5 月 30 日，岚图新车 FREE 318 开启预售，但官方未公布售价信息。新车将于 6 月 14 日上市，配备 100mm 可调空气悬架、双电机智控四驱、百度 apollo 智驾辅助 2.0。作为一款增程式混动车型，该车提供 318km 纯电续航以及 1458km 综合续航。其长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。新车搭载 1.5T 增程器 + 电动机组成的增程混动系统。

IT之家汇总目前已公布交付数据的车企如下

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%。

小米汽车：8630 辆。

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%。

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