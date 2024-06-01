30 天倒计时，亚马逊通知 Kindle 中国电子书店 6 月 30 日停止云端下载服务

IT之家 6 月 1 日消息，亚马逊已通知国内客户，Kindle 中国电子书店将于 2024 年 6 月 30 日停止云端下载服务，此后未下载的电子书将无法下载和阅读，相关客户服务届时也将停止支持。

亚马逊推荐用户及时将已购买电子书及其他 Kindle 内容下载至 Kindle 阅读器和 Kindle App（含手机端和电脑端），同时保持亚马逊账户登录状态，以便在此后继续阅读。

IT之家附上《Kindle 中国电子书店运营停止通知》内容如下：

亚马逊已于 2023 年 6 月 30 日 18 点在中国停止 Kindle 电子书店的运营，此后您无法再购买新的电子书。对于已经购买的电子书，您可以在 2024 年 6 月 30 日之前下载，并且可以在此后继续阅读。

亚马逊中国对客户的长期承诺不会改变。我们在中国建立了广泛的业务基础，并将继续创新与投入。亚马逊中国的业务包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、亚马逊广告、亚马逊全球物流在内的跨境电商业务、亚马逊云科技和亚马逊智能硬件与服务等。

Kindle 中国电子书店运营停止相关问题

我的 Kindle 电子书阅读器还可以使用吗？我已经购买的书怎么办？

您可以继续使用 Kindle 电子书阅读器阅读您已下载的电子书和个人文档。2024 年 6 月 30 日之前，您还可以继续下载已经购买的电子书到本地设备。

我还可以从云端下载 Kindle 内容吗？

在 2024 年 6 月 30 日之前，您还可以继续从云端下载 Kindle 内容。为了保证您在此之后还能正常访问您的内容，请将您所有的电子书及个人文档都下载至您的 Kindle 图书馆。

我的 Kindle App 还可以继续使用吗？

您可以继续使用 Kindle App 阅读已经下载的电子书。自 2024 年 6 月 30 日以后，您将无法继续从应用商店下载 Kindle APP。

我的 Kindle 账户还能使用吗？

您可以继续使用您的账户，阅读您的 Kindle 电子书和个人文档。

如何批量下载及备份 Kindle 电子书及个人文档？

如果您需要批量下载内容，您可以使用浏览器访问【管理我的内容和设备】，在【内容】界面选择您想要下载的全部电子书或个人文档（一次最多可选 200 项），并点击发送，然后在弹窗中选择要发送至的设备或 Kindle APP，即可将已购买的电子书或个人文档传输至所选的 Kindle 设备或者 Kindle APP。

如果您需要批量备份内容，建议您在下载 Kindle 内容后，也同时将其保存至 PC 本地硬盘。您可以使用 USB 将您的设备连接到 PC 端，然后在 PC 端访问 Kindle 设备，找到并复制相应的电子书文件至 PC 本地硬盘，即可实现一次备份多本电子书（批量备份仅适用于下载至 Kindle 电子书阅读器中的内容）。

请您注意，在退出登录后，已下载的 Kindle 电子书及个人文档将会被清除。建议您保持 Kindle 设备和 Kindle App 的登录状态，以便能继续阅读已经下载的 Kindle 内容。

我还可以使用 Send to Kindle 功能吗

在 Kindle 中国电子书店关闭后的一年内，即 2024 年 6 月 30 日之前，您可以继续使用 Send to Kindle 功能。

我的 Kindle Unlimited 会员还没到期，可以申请退款吗？

如您的会员到期日在 2023 年 6 月 30 日之后，我们将退还您 2023 年 6 月 30 日后尚未到期部分的会员费用。

已经购买的 Kindle 电子书可以申请退货吗？

现行的 Kindle 电子书退货政策将不会发生变化。

我以前做的标注及笔记是否能保留？

您所做的标注及笔记都可以保留在您的 Kindle 电子书中。

我还可以使用在线翻译、X-Ray、快速翻页阅读功能阅读电子书吗？

这些阅读功能将不会受到影响。

我可以用其他设备阅读 Kindle 电子书吗？

除了 Kindle 电子书阅读器，您还可以使用手机或电脑端的 Kindle App 进行阅读。

Kindle 公众号还会继续运营吗？

亚马逊 Kindle 微信公众号已于 2023 年 6 月 30 日停止运营。

Kindle 电子书店关闭之后 Kindle 还提供客户服务吗？

Kindle 客户服务将支持至 2024 年 6 月 30 日。Kindle 电子书及电子书阅读器相关问题（如 Kindle 电子书阅读器质保及电子书发票需求），您可以在此日期前联系 Kindle 客服。

请您通过电脑浏览器点击联系客户服务，通过 Kindle App（路径：更多 > 帮助 > 联系我们） 或者 Kindle 电子书阅读器（路径：设置 > 帮助 > 联系我们） 联系客户服务。

Kindle 电子书阅读器还可以非质量问题退货吗？

Kindle 电子书阅读器非质量问题退货申请的截止日期为 2022 年 10 月 31 日，目前该申请流程已结束。

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