余承东：截至 2024 年 5 月，华为 ADS 智驾总里程已超 2.2 亿公里

IT之家 5 月 31 日消息，今晚的发布会结束后，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发文宣布，截至 2024 年 5 月，华为 ADS 智驾总里程已经超过 2.2 亿公里，高阶智能驾驶支持全国超 40000 个城乡镇，“真正做到”全国有路就能开。

在今年 4 月的华为乾崑智能汽车解决方案发布会上，华为发布了乾崑智驾 ADS 3.0。其采用 3.0 全新架构，搭载全向防碰撞系统 CAS 3.0；支持车位到车位，泊车代驾全场景商用。

据介绍，ADS 3.0 采用全新架构：从 BEV 到 GOD，有路就能开；端到端架构，体验更类人；云端训练，快速迭代，越开越好开。全向防碰撞系统 CAS 3.0，前向主动安全再增强，侧向主动安全再进阶，能够实现跨车道避让，以及对横穿、斜穿物体的识别和避让。泊车能力全场景贯通，车位到车位一“键”抵达，引领行业泊车代驾走向商用。

据IT之家今晚报道，鸿蒙智行首款行政级旗舰轿车享界 S9 正式登场。该车定位“全景智慧旗舰轿车”，余承东称将会重塑行政级豪华。新车预售价 45-55 万元，即日起开启预订，正式发布会预计 8 月上旬在北京举行。

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