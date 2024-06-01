十年后全球前十车企里几家来自中国？华为余承东称“可能六七成”，蔚来李斌称“五家”

IT之家 6 月 1 日消息，2024 年粤港澳大湾区车展今日开幕，同期在深圳举行的未来汽车先行者大会期间，蔚来汽车创始人李斌发布了一段自己与华为余承东“同框”的视频。

李斌先是祝贺余承东新车发布成功，并称华为、蔚来都在技术研发方面投入了非常多（的资金）。随后，李斌询问余承东，“你认为 10 年后，全球前 10 名的汽车公司有几家是中国的？”

余承东回复称，“哇！前十名可能很多是中国的。”随后补充说，“也许超过一半，可能 60%-70%。”李斌则给出相对“保守”的答案，自称认为是 5 家。

另外，据IT之家今天早些时候的报道，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，鸿蒙智行今年截至 5 月 19 日的总销量为 13.4 万辆。

他表示 5 月份是产品调整期，主力销售产品换代导致短期内销量下降，预计 6 月份销量将重回快速增长。

在被问到是否会与合作车企打造硬派越野车型时，余承东透露目前内部对此正在讨论，如果立项，就不会遵循类似奔驰 G 级“方盒子”类的传统风格，会做差异化、独特性的创新，用新的理念重新定义硬派越野。

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