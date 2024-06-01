华为余承东：享界 S9 价格是迈巴赫十分之一，但比迈巴赫更豪华

IT之家 6 月 1 日消息，鸿蒙智行首款行政级旗舰轿车 —— 享界 S9 昨晚正式开启预售。该车定位“全景智慧旗舰轿车”，余承东称将会重塑行政级豪华。新车预售价 45-55 万元，即日起开启预订，正式发布会预计 8 月上旬在北京举行。

在今日的 2024 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东，与 360 集团创始人周鸿祎在鸿蒙智行官方直播间展开对话。

周鸿祎表示，体验了享界 S9 之后，决定未来发布后也会订购一台。余承东则表示，享界 S9 的预售价格为 45-55 万元，只是迈巴赫十分之一的价格，但比迈巴赫更豪华。

享界 S9 长 5160mm、宽 1987mm、高 1486mm，轴距 3050mm，车内空间对标奔驰 S 级长轴距版、宝马 7 系长轴距版等 D 级豪华轿车。此外，该车还将具备全球量产行政豪华轿车的最低风阻（系数）。

新车还将搭载全新“途灵”平台，首发华为 ADS 3.0 智能驾驶系统（IT之家注：现有鸿蒙智行车型将于年底前陆续升级至 ADS 3.0）。

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