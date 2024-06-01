华为余承东：鸿蒙智行今年销量已达 13.4 万辆，内部正讨论是否打造硬派越野车型

IT之家 6 月 1 日消息，在今日举行的 2024 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，鸿蒙智行今年截至 5 月 19 日的总销量为 13.4 万辆。

他表示 5 月份是产品调整期，主力销售产品换代导致短期内销量下降，预计 6 月份销量将重回快速增长。

在被问到是否会与合作车企打造硬派越野车型时，余承东透露目前内部对此正在讨论，如果立项，就不会遵循类似奔驰 G 级“方盒子”类的传统风格，会做差异化、独特性的创新，用新的理念重新定义硬派越野。

此外，现场还有女观众提问余承东会不会出女性定制车。对此，他表示：“一定会最大会满足女性的需求，希望能做到让女性用户特别喜爱我们的颜色、配置和功能。”

谈起价格战时表示，余承东表示：“现在智能电动网联汽车中，全世界 Number One（第一）的卷王应该是比亚迪”。余承东进一步补充道，鸿蒙智行不善于卷超低价格，还是善于卷价值、卷智能化、卷豪华感、舒适感，卷安全，尤其在智能化上卷。希望产业能够正向、良性循环来卷价值。

IT之家注意到，鸿蒙智行旗下问界新 M7 Ultra 于昨晚（5 月 31 日）刚刚上市，售价 28.98 万元起，上市 1 小时大定突破 6000 台。问界新 M7 Ultra 目标 6 月交付 2 万台，将于 6 月 2 日开启规模交付。

此外，鸿蒙智行首款行政级旗舰轿车享界 S9 也于昨晚亮相，首发华为 ADS 3.0 智能驾驶，预售价 45-55 万元。

关于问界新 M7 Ultra、享界 S9 车型的更多消息，IT之家此前进行了详细报道，感兴趣的朋友可以自行查看。

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