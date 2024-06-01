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蔚来 5 月交付新车 20544 台同比增长 233.8%，环比增长 31.5% 创历史新高

2024/6/1 16:54:14 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 1 日消息，蔚来汽车现公布了最新的 5 月交付数据 —— 该月交付了 20544 台，同比增长 233.8%，刷新了公司的月度交付记录。

其中，蔚来 5 月交付了 12,164 辆 SUV 和 8,380 辆电动轿车。截至 2024 年 5 月 31 日，蔚来今年累计已交付新车 66,217 台同比增长 51%；蔚来总体累计交付新车 515,811 台。

作为参考，蔚来汽车 2023 年 5 月交付 6,155 台，今年 4 月交付 15620 辆新车。

IT之家汇总目前已公布的车企 5 月交付数据如下：

  • 上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆同比增长 214%

  • 理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

  • 蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

  • 小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

  • 小米汽车：8630 辆

  • 岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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关键词：蔚来

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