享界 S9、比亚迪海豹 05EV 现身工信部第六批新能源购置税减免车型目录

IT之家 5 月 31 日消息，工信部今日公布了第六批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录，其中包括岚图知音、特斯拉 Model3、东风 eπ007、哪吒 X、享界 S9、比亚迪海豹 05EV、方程豹豹 8、极越 07、吉利豪情幸福号、安徽大众 ID.UNYX 与众等热门车型。

数据显示，岚图知音提供了 570、625、650、901km 四种续航的 6 款车型，北汽享界 S9 搭载 97.6 kWh 电池，CLTC 续航可达 721km；极越 07 提供了 660/770/880km 三种续航的车型。

此外，比亚迪海豹 05EV（IT之家注：可能会命名为海豹 06 GT、海豹 MINI、海豹 X）提供了 505、550、605km 三种 CLTC 续航版本。

插混车型方面包括丰田埃尔法、东风 eπ007、方程豹豹 8、腾势 Z9 GT 等车型，豹 8 搭载 36.864kWh 电池，纯电续航 100km；腾势 Z9 GT 搭载 38.512kWh 电池，纯电续航 161km。

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