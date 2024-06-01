智界 S7 推出香颂绿、罗曼尼红改色膜，前者系华为 Pura 70 Ultra 手机同款配色

IT之家 6 月 1 日消息，据智界汽车官微，在今日开幕的 2024 粤港澳大湾区车展期间，智界 S7 的两款“新配色”—— 香颂绿、罗曼尼红改色膜正式亮相。

值得一提的是，4 月份曾有博主喊话智界汽车官微，希望为智界 S7 推出 Pura 70 系列手机的同款配色，先后获智界汽车、余承东转发，余承东表示“可以安排”。

华为 Pura 70 系列手机共包含标准版、Pro 版、Pro + 版、Ultra 版四款配色，IT之家汇总如下：

华为 Pura 70 ：羽砂黑、樱玫红、冰晶蓝、雪域白

华为 Pura 70 Pro：羽砂黑、雪域白、罗兰紫

华为 Pura 70 Pro+：魅影黑、弦乐白、光织银

华为 Pura 70 Ultra：星芒黑、摩卡棕、星芒白、香颂绿

智界此次推出的改色膜与华为 Pura 70 Ultra 手机采用了相同的“香颂绿”配色。另外，5 月 29 日下午，智界汽车在芜湖举行集中交付仪式，奇瑞集团党委书记、董事长尹同跃亲临现场，并亲手将新车交付给车主。

智界 S7 在 4 月 11 日上市，共推出五款车型，售价区间为 24.98 万-34.98 万，其中最低配版首发搭载华为视觉智驾方案 HUAWEI ADS 基础版，其他车型则搭载了带激光雷达的华为 ADS 高阶智驾能力，提供后置单电机以及前后双电机可选，其中单电机最大功率 215 千瓦，双电机综合功率 365 千瓦。

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