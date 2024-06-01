华为推出折叠机柔性屏主体更换活动，Mate X5 仅换屏 1999 元

IT之家 6 月 1 日消息，华为为旗下多款折叠屏手机推出了仅更换屏幕（不包括转轴、边框等部件）的折叠机柔性屏主体更换活动。

以华为 Mate X5 为例，在遇到屏幕起翘、漏液、黑斑等场景（不含中框不良或转轴不良场景）时可以选择仅更换柔性屏主体，维修费用相比整体更换屏幕组件（5199 元）可降至 1999 元。

折叠机柔性屏主体更换适用机型及价格

机型 维修价格 Mate X2 1979 元 Mate Xs 2 1999 元 Mate X3 1999 元 Mate X5 1999 元（12GB+256GB / 512GB） 2299 元（16GB+512GB / 1TB 典藏版） Pocket S 1599 元 Pocket 2 1299 元

IT之家查询时发现，华为自今年年初开始还推出了昆仑玻璃更换服务，当消费者手机外屏碎裂时，部分机型可以通过更换纳米微晶材质的外屏玻璃进行昆仑玻璃更换服务，例如 Mate 60 换外屏仅需 499 元。

参考资料：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。