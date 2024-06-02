长安 UNI-V 高能版车型上市：1.5T / 2.0T 发动机，补贴价 9.69 万元起

IT之家 6 月 2 日消息，长安 UNI-V 高能版日前迎来上市，该车提供 1.5T / 2.0T 两个发动机版本，官方指导价分别为 11.69 万元和 13.99 万元，新车在外观上与现款车型保持一致，同时提供了购车补贴活动和更多配置选择。

IT之家获悉，1.5T 高能版车型可享受 9.69 万元的补贴价格，获得 0 首付、60 期超长贷等限时福利。

2.0T 高能版车型至高综合优惠 50000 元，其中包括限时现金补贴至高 20000 元，还可叠加 6000 元置换补贴 + 7000 元国家补贴 + 7000 元金融权益 + 8000 元保养权益 + 2000 元用品权益在内累计 30000 元的权益，补贴完价格为 11.99 万元起。首任车主还可享受 0 首付 / 0 利息 / 60 期超长贷的超值金融政策，以及优惠享终身基础保养。

新车在外观上延续了 UNI-V 系列的无边框前格栅和菱形网状中网设计，搭配犀利的大灯组和溜背式轿跑造型，以及隐藏式车门把手和贯穿式尾灯组，展现出时尚动感的外观。

▲ 在售车型内饰，高能版暂未公布

内饰方面，新车配备了 10.3 英寸全液晶仪表盘和 10.3 英寸中控屏，同时提供了丰富的配置选项，如 18 英寸轮圈、马牌 MC6 轮胎、自适应远近光、自动空调、64 色氛围灯等。与在售的 1.5T 尊享型相比，新车去掉了毫米波雷达、电动天窗等。

在动力方面，长安 UNI-V 高能版搭载了 1.5T 和 2.0T 两款发动机，最大功率分别为 138 千瓦和 171 千瓦，最大扭矩分别为 300 牛・米和 390 牛・米。传动系统方面，新车匹配了 7 速湿式双离合变速箱和 8 挡手自一体变速箱。

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