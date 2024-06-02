鸿蒙智行问界新 M7 Ultra 车型今日开启交付：华为智驾加持，28.98 万元起

IT之家 6 月 2 日消息，问界新 M7 Ultra 汽车于 5 月 31 日晚发布，仅仅过了两天，这款新车便迎来了首次规模交付。

配置方面，该车全新升级舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质，支持全新双人沙滩椅模式、大平层模式等，配备“全新星环散射体”。此外，该车还全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，加强车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

问界新 M7 Ultra 车型官方指导价 28.98 万元起，新车共有四个可选版本，IT之家整理如下：

问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

根据鸿蒙智行官方消息，问界新 M7 Ultra 上市首日大定突破 12000 台，目标 6 月交付 2 万台。

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