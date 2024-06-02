突破微软限制：第三方工具 Amperage 让老电脑也能用上 Win11 全新“回顾”功能

IT之家 6 月 2 日消息，微软在 5 月份的 Copilot 人工智能和 Surface 新品发布会上推出了名为“回顾（Recall）”的全新功能。这项依托于人工智能的强大工具可以帮助用户找到电脑上曾经浏览过的任何内容。不过，微软当时表示这项功能仅限于搭载了神经处理单元 (NPU) 的全新 Copilot+ 系列电脑使用。近日，开发者 Albacore 发布了一款名为 Amperage 的非官方工具，该工具可以让部分老电脑也能运行“回顾”功能。

IT之家注意到，目前 Amperage 仅支持运行 Windows 11 24H2 版本 26100.712 并且使用 Arm64 架构处理器的电脑，例如搭载高通骁龙、微软 SQ 系列、Ampere 芯片组的设备。需要注意的是，由于缺少激活“回顾”功能的必要组件，其他版本 Windows 11 系统暂不支持 Amperage。不过，随着使用 AMD 和英特尔处理器的 Copilot+ 系列电脑在今年晚些时候上市，Amperage 工具未来或许可以支持更多设备运行“回顾”功能。

“回顾”功能的工作原理是通过在用户使用电脑过程中截取屏幕快照，并将其存储在本地设备上，然后系统利用本地小型多模态语言模型识别其中的文本、图像和视频内容。通过搜索“回顾”生成的时间轴，用户可以轻松找到之前浏览过的图片、网站、文档甚至是电子邮件等内容。即使用户无法想起确切的关键词，仅凭一些模糊的线索也能进行检索。

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