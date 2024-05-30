特斯拉“车顶维权”当事女车主被判公开致歉、赔偿 17 万元

IT之家 5 月 30 日消息，据澎湃新闻报道，特斯拉（上海）有限公司与张女士名誉权纠纷一案今日一审宣判。该案案号为（2021）沪 0118 民初 17510 号，原告为特斯拉（上海）有限公司，被告为张女士。

据悉，上海市青浦区人民法院今日下午对此案作出一审判决：张女士公开发表致歉声明，并赔偿特斯拉（上海）有限公司各项损失合计 172275 元。

2021 年 4 月 19 日的上海车展期间，特斯拉车主张女士现场爬上一辆展车车顶大喊“特斯拉刹车失灵”，一度引起各方热议。

IT之家整理判决书部分要点如下：

该案中，张女士未提供任何证据证明案涉车辆确实存在刹车失灵这一故障，其在庭审中亦明确承认实施案涉行为时主张的刹车失灵系其主观判断，特斯拉一方从未承认该事实。

案件审理过程中，张女士亦不申请对案涉车辆是否存在刹车失灵进行司法鉴定，故根据“谁主张谁举证”原则，理应由张女士承担举证不能的法律后果。

根据公安机关认定，案涉交通事故成因，系案外人驾驶案涉车辆时未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，故负事故全责。

因此，张女士在无任何客观依据证明案涉车辆存在刹车失灵的情形下，贸然实施的案涉行为，构成诽谤行为。张女士认为其行为不构成诽谤行为的抗辩意见，法院不予采纳。

张女士在明知无确凿依据的情形下，向公众发表言论时非但未注意用词客观中肯，反而刻意选择上海车展媒体日至特斯拉展台区域，事先制作并身着印有“刹车失灵”字样的 T 恤，爬上展车车顶大喊“特斯拉刹车失灵”，刻意借助现场媒体迅速广泛传播该未经求实的信息。