华为余承东称自己是“i 人”：骨子里是内向的，外向表达是行业所迫

IT之家 6 月 2 日消息，今日，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东试驾自家汽车直播过程中，被问到“是 i 人还是 e 人”，余承东称自己应该是 i 人。

余承东表示，大家看到自己这么外向表达，都是为了让自家车能让更多人看见。他还补充道：“我骨子里是内向的，但我们干这个行业要来搞直播要搞宣传也没办法，我只能拼着干。”

据IT之家了解，i 人、e 人分别对应 MBTI 人格测试中的两种大类型，i 人指性格内敛，e 人指性格外向，两者最大的区别是 i 人享受独处，e 人更愿意通过社交吸取能量，类似于“社恐”和“社牛”的区别。不过该项测试的结果并非一成不变的，更像是一种偏娱乐化的表达方式。

MBTI（迈尔斯-布里格斯类型指标，Myers–Briggs Type Indicator）是由美国作家伊莎贝尔・布里格斯・迈尔斯和她的母亲凯瑟琳・库克・布里格斯共同制定的一种人格类型理论模型。

该指标以瑞士心理学家卡尔・荣格划分的 8 种心理类型为基础（外倾思维型、内倾思维型、外倾情感型、内倾情感型、外倾知觉型、内倾知觉型、外倾直觉型、内倾直觉型），经过二十多年的研究后，编制成了迈尔斯-布里格斯类型指标。MBTI 共有四个维度，靠近哪个端点，或意味着这个人就有哪方面的偏好。

另外，在本次直播过程中，余承东还谈到了价格战。他认为：“中国有些企业喜欢低价竞争，牺牲了体验和质量安全，华为要追求价值”。

在谈及智驾时，余承东认为，要比拼算力和能力，包括软硬件能力，AI 人才等等，只有少数厂家能做到，“国外就是特斯拉，国内就是华为。”。

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