智己汽车刘涛：光年固态电池 10 月量产，全干式固态电池 500 天后上市

IT之家 6 月 2 日消息，在 6 月 1 日举行的未来汽车先行者大会上，智己汽车联席 CEO 刘涛带来了固态电池产品的最新消息。

智己刘涛透露，上汽集团与清陶能源联合研发的光年固态电池将于今年 10 月实现量产上车。这款电池采用了无机氧化物固态电解质，从化学特性上不仅高温下不可燃，而且在准 900 伏高压架构下，展现出了超快充性能。其峰值充电功率高达 400 千瓦，仅需 12 分钟即可为车辆增加 400 公里的续航里程。

目前，作为第一代产品的光年固态电池，其液含量为 10%，属于半固体电池范畴。然而，智己汽车已经制定了清晰的技术路线图，逐步向全固态电池过渡。到 2025 年，智己汽车计划将量产产品的液含量降低至 5%，更加接近“全固态”水平。而到了 2026 年，智己汽车预计将实现液含量为 0 的全固态电池量产。

IT之家注意到，刘涛还透露了全干式全固态电池的进展情况，目前已经进入了 500 天倒计时阶段。预计将与 21000 转的飓风电机搭配使用，使智己 L6 四驱性能版车型实现最大超过 1000 公里的续航里程。

除了技术方面的进展，刘涛还就此前与小米的舆论争议进行了回应。他表示，事件中确实存在一些误解，主要是由于员工在标注数字时的不慎导致，并对此表示歉意。刘涛认为：“传统车企创业的造车新势力，在流量营销、流量运营上与头部互联网企业差别非常大，让用户知道和认可我们还需要提升。”

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