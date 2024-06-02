vivo S19 / Pro 手机维修备件价格公布：显示屏优惠价 590 元起，主板 1350 元起

IT之家 6 月 2 日消息，vivo S19 / Pro 手机于 5 月 30 日晚发布，售价 2499 元起，新机将于 6 月 7 日首销。现在，vivo 官方公布了这两款新机的维修备件价格。

IT之家汇总如下：

vivo S19

显示屏（指导价）890 元

显示屏（优惠价）590 元：更换下来的原装旧件由服务中心回收并返厂环保处理。

主板（16G+512G）1710 元

主板（12G+512G）1610 元

主板（12G+256G）1450 元

主板（8G+256G）1350 元

前置摄像头 110 元

后置（主）摄像头 230 元

后置广角副摄像头 50 元

电池 199 元

电池盖 175 元

充电器 169 元

数据线 79 元

vivo S19 Pro

显示屏（指导价）1020 元

显示屏（优惠价）720 元：更换下来的原装旧件由服务中心回收并返厂环保处理。

主板（16G+512G）2390 元

主板（12G+512G）2240 元

主板（12G+256G）2090 元

主板（8G+256G）1930 元

前置摄像头 110 元

后置（主）摄像头 315 元

后置人像摄像头 225

后置广角副摄像头 50 元

电池 199 元

电池盖 175 元

充电器 169 元

数据线 79 元

需要注意的是，保修范围外维修费用 = 维修配件费 + 人工费（50 元），一台设备同一次送修，更换多个配件只收取一次人工费。

关于 vivo S19 / Pro 手机的主要配置以及售价，感兴趣的朋友可以查看IT之家产品百科。

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