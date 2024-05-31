京东方宣布独供 vivo S19 / Pro 系列手机屏幕

IT之家 5 月 31 日消息，vivo 于昨日（5 月 30 日）发布 S19 系列手机，该系列手机采用超高频调光护眼屏，1.5K 分辨率，支持 10 亿色显示。

京东方宣布独供 vivo S19 及 S19 Pro 手机的屏幕。据介绍，该系列手机屏幕采用京东方新一代 Q9 发光器件，分辨率 2800 × 1260，亮度可达 4500nits，支持超高频 2160Hz PWM 调光和低蓝光护眼技术。

同时，该系列手机屏幕支持 120Hz 多频刷新率模式，DCI-P3 色域值达 105%，支持抗疲劳亮度调节、舒眠模式、仿生亮度调节。

IT之家此前报道，vivo S19 系列手机主打人像摄影，包含 vivo S19 标准版和 vivo S19 Pro 两款机型，分别搭载高通骁龙 7 Gen3 和天玑 9200+ 处理器，官方公布售价信息如下：

vivo S19

8+256GB 售价 2499 元

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3299 元

vivo S19 Pro

8+256GB 售价 3299 元

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

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