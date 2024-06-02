充电一分钟、通话一小时，realme 真我 C63 手机海外发布：199.9 万印尼盾起

IT之家 6 月 2 日消息，realme 真我 C63 手机已于海外市场发布，主打 5000mAh 电池与 45W 快充，号称“充电一分钟、通话一小时”，售价 199.9 万印尼盾（IT之家备注：当前约 890.6 元人民币）起。

realme C63 提供 Leather Blue 与 Jade Green 两种配色可选，其中蓝色版本搭载素皮材质的后盖，相机 deco 为铝合金材质，采用接近 iPhone 的设计风格，机身厚度 7.74 毫米，重 189g / 191g（素皮）。

该款新机主打 5000mAh 电池与 45W 快充，号称可实现“充电一分钟、通话一小时”，电池充满后可支持：

38 天待机

34 小时通话

17.4 小时视频播放

91.4 小时音乐播放

20.6 小时 WhatsApp 聊天

性能方面，realme C63 搭载紫光展锐 T612 处理器（2x A75 + 6x A55、1.8GHz 频率、12nm 工艺），6GB / 8GB 内存与 128GB 存储，承诺 4 年持久流畅。

C63 还选用一块 6.74 英寸 720p 90Hz 水滴屏，峰值亮度达 560 尼特。

值得注意的是，C63 搭载了 realme 隔空手势功能，支持接听与静音来电、切换短视频等功能、其电源按键也支持自定义。

该手机还搭载 50MP 主摄、200% 音量扬声器，支持 IP54 级防尘防水，支持湿手触控，提供两种配置：

6GB + 128GB：199.9 万印尼盾（当前约 890.6 元人民币）

8GB + 128GB：229.9 万印尼盾（当前约 1024.3 元人民币）

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