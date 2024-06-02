科大讯飞：讯飞星火 V4.0 正在训练中，对标 GPT-4o 的产品也在研发

IT之家 6 月 2 日消息，科大讯飞在“深交所互动易”平台回复网友提问时透露，对标 GPT-4 当前能力的讯飞星火 V4.0 正在训练中，预计在 2024 年 6 月底发布，对标 GPT-4o 的产品正在研发中。

科大讯飞方面表示，公司将紧密结合人工智能的演进和突破，把成果持续应用到智慧教育的每个产品中，不断提升产品的用户体验和客户渗透率。

而在今年 4 月，科大讯飞董事长刘庆峰曾透露，今年 6 月 27 日，讯飞星火 V4.0 将正式发布。

刘庆峰当时表示，星火大模型（IT之家注：讯飞星火大模型 V3.5）的通用长文本能力，包括长文档信息抽取、长文档知识问答、长文档归纳总结、长文档文本生成等，总体已达到 GPT-4 Turbo 今年 4 月最新长文本版本的 97% 的水平，而在多个垂直领域的知识问答任务上，星火大模型长文本总体水平已经超过 GPT-4 Turbo。

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