V 社为神秘 6v6 竞技游戏《Deadlock》申请商标，游戏有望近日官宣

IT之家 6 月 2 日消息，近日 V 社旗下《Deadlock》神秘游戏新作消息不断，目前有 Reddit 用户发现 V 社在 5 月 30 日申请了相关游戏商标，目前该申请已被美国专利商标局接受，但尚未获得批准；这意味着这款游戏已经离我们不远了，有望在近日的“夏日游戏节”等活动中官宣。

参考IT之家此前报道，《Deadlock》近日已经现身 SteamDB 数据库，App ID 为 1422450，本作类似《守望先锋》等游戏，融合了塔防元素，并拥有奇幻与蒸汽朋克混搭的独特美术风格，据称将采用 6v6 的团队竞技玩法，玩家可操控拥有独特技能的角色进行战斗。

▲ 此前泄露的游戏内部测试截图

V 社的联合创始人兼 CEO Gabe Newell 在 2021 年曾表示，公司有多款游戏正在开发中，并且在《半衰期： Alyx》发布后，他们渴望制作更多单人游戏体验。V 社最近发布的游戏是去年的《反恐精英 2》，在此之前，V 社多年来主要专注于 VR 游戏。据报道，近年来 V 社还曾开发并取消了数十款游戏项目。

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