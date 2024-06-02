支持电动牙刷头以旧换新：小米 P2 洗碗机 3721 元破冰新低（限地区）

小米米家嵌入式洗碗机 P2 上架于今年 4 月 4 日，16 套容量、AI 智能识污，发售价为 5499 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3721.2 元 + 12 期免息：

满 2000-200 元券：点此查看。

PLUS 会员 400 元超级补贴：点此查看。

满 5000-500 元地方补贴券：需定位在武汉，京东 App 搜索“武汉以旧换新”，每天 10 点可抢。

加入购物车时选择以旧换新 *（可选电动牙刷头等小家电），京东补贴 855 元。

PLUS 会员立减 22.8 元。

5699-500-400-200-855-22.8=3721.2 元，真真划算~

下单赠送延保 5 年（共 8 年） + 进口洗碗液 700ml*1 瓶。

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据介绍，这款产品集洗碗机、消毒柜、存储柜三合一，一次能洗净 16 套标准碗筷，一共 116 件餐具；智能洗程序根据脏污程度自动调整洗碗液投放量，一次添加 450mL 洗碗液，可用 2 周。

该产品独创涡旋喷淋技术，搭配三层喷臂，五重喷淋深入餐具死角缝隙。用户可灵活可调节碗篮，根据餐具身材对内部空间合理分配，支持上层洗、下层洗、全腔清洗三种洗涤模式。

此外，该产品 75℃高温热水持续煮洗，有效去除餐具 99.9999% 细菌病毒；采用 115℃高温热风干燥、自动开关门烘干、余温干燥三重烘干技术，支持 7 天长效抑菌存储。

智能化方面，该产品还支持光学浊度传感器及 AI 智能算法，号称“2 秒检测一次脏污程度，自动匹配最佳洗涤程序，智能调整洗涤时间和用水量”。

IT之家注意到，该产品还接入小米澎湃智联，支持 NFC + 米家 App + 小爱音箱组合智控，可实现 24 小时智能预约，可进行 OTA 在线升级。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】