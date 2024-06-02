vivo X100 Ultra 手机获推 OriginOS 4 14.0.10.2：支持部分 MR 设备联动实时取景

IT之家 6 月 2 日消息，vivo 于今年 5 月发布了旗下首款超大杯旗舰 vivo X100 Ultra。该手机搭载高通骁龙 8Gen3 处理器，配备一英寸云台级主摄、蔡司 2 亿 APO 长焦。内置 5500mAh 电池，支持 80W 快充，售价 6499 元起。

目前，该手机迎来 OriginOS 4 PD2366I_A_14.0.10.2.W10.V000L1 版本更新。此次更新着重对相机进行优化和升级，带来了 MR 设备联动功能、提升了舞台模式高温状态稳定性。

IT之家附此次更新亮点内容如下：

相机 新增 支持部分头戴式 MR 设备使用 vivo X100 Ultra 进行实时取景功能，实现更加沉浸的拍摄体验

提升 基础录像 4K60fps 下防抖表现，让画面整体更稳定、运镜更流畅

优化 舞台模式高温状态下拍摄稳定性，提升舞台场景拍摄体验

优化 相机 zoom 变焦流畅性，提升变焦拍摄体验

优化 超级夜景拍照清晰度，提升照片观感

优化 部分三方应用拍照曝光和清晰度，提升拍摄效果 电池 优化 部分场景下待机耗电问题，提升电池续航能力 蓝牙 优化 提升车载蓝牙连接稳定性，解决个别车型车载蓝牙偶现断连的问题 系统 优化 屏幕显示效果，画面显示更加通透

vivo X100 Ultra 手机开售至今，已迎来了约 6 次系统更新，该手机首销当日便获推两次更新，分别对影像效果和屏幕显示进行优化。

目前尚不知晓此次更新中提到的头戴式 MR 设备具体支持型号，但 vivo 有布局该领域产品。据IT之家此前报道，vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山透露，vivo 将在明年三十周年之际，推出“体验很好”的 MR 样机。

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