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vivo X100 Ultra 手机获推 OriginOS 4 14.0.10.2：支持部分 MR 设备联动实时取景

2024/6/2 18:01:48 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 2 日消息，vivo 于今年 5 月发布了旗下首款超大杯旗舰 vivo X100 Ultra。该手机搭载高通骁龙 8Gen3 处理器，配备一英寸云台级主摄、蔡司 2 亿 APO 长焦。内置 5500mAh 电池，支持 80W 快充，售价 6499 元起

目前，该手机迎来 OriginOS 4 PD2366I_A_14.0.10.2.W10.V000L1 版本更新。此次更新着重对相机进行优化和升级，带来了 MR 设备联动功能、提升了舞台模式高温状态稳定性。

IT之家附此次更新亮点内容如下：

相机

  • 新增 支持部分头戴式 MR 设备使用 vivo X100 Ultra 进行实时取景功能，实现更加沉浸的拍摄体验

  • 提升 基础录像 4K60fps 下防抖表现，让画面整体更稳定、运镜更流畅

  • 优化 舞台模式高温状态下拍摄稳定性，提升舞台场景拍摄体验

  • 优化 相机 zoom 变焦流畅性，提升变焦拍摄体验

  • 优化 超级夜景拍照清晰度，提升照片观感

  • 优化 部分三方应用拍照曝光和清晰度，提升拍摄效果

电池

  • 优化 部分场景下待机耗电问题，提升电池续航能力

蓝牙

  • 优化 提升车载蓝牙连接稳定性，解决个别车型车载蓝牙偶现断连的问题

系统

  • 优化 屏幕显示效果，画面显示更加通透

vivo X100 Ultra 手机开售至今，已迎来了约 6 次系统更新，该手机首销当日便获推两次更新，分别对影像效果和屏幕显示进行优化。

目前尚不知晓此次更新中提到的头戴式 MR 设备具体支持型号，但 vivo 有布局该领域产品。据IT之家此前报道，vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山透露，vivo 将在明年三十周年之际，推出“体验很好”的 MR 样机。

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关键词：vivo X100 Ultra

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