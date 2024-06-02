小米汽车：6 月 5 日起，SU7 大定锁单“犹豫期”将从 7 天缩短至 3 天

IT之家 6 月 2 日消息，@小米汽车 发文宣布，小米 SU7 即将进入新一轮的交付提速，6 月将确保交付超过 1 万辆。从 6 月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时，为了加速大定订单与生产匹配效率，公司将于 6 月 5 日 0 点起，将大定锁单犹豫期从 7 天缩短至 3 天（72 小时）。

小米汽车方面表示，相信此举将有助于让下定锁单用户更快提到爱车。

雷军在昨天的未来汽车先行者大会上公布了小米 SU7 的销量、交付进展。

小米 SU7 首月锁单量 88063 辆；

小米 SU7 4 月交付 7058 辆，5 月交付 8630 辆；

6 月开双班，单月交付保障 1 万辆。2024 全年保底交付 10 万辆，全力冲刺 12 万辆；

小米智能驾驶活跃率 83.18%，智驾里程 362.86 万公里，5 月底开通 10 城 NOA。

据IT之家此前报道，小米集团 2024 年第一季度财报显示，截至 2024 年 5 月 15 日，小米 SU7 系列累计交付新车达到 10000 辆。

在销售服务网络建设方面，小米汽车计划至 2024 年年底将销售服务网络扩充至 219 家销售门店 ，覆盖 46 个城市；143 家服务中心，覆盖 86 个城市，基本覆盖中国大陆地区所有省市区。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。